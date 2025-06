BAL 2025: APR explose le record de points et décroche la médaille de bronze

L’Armée Patriotique Rwandaise (APR) a écrit l’histoire ce vendredi en s’imposant largement 123-90 face à Al Ittihad d’Égypte, décrochant ainsi la troisième place de la Basketball Africa League (BAL) 2025. Il s’agit du meilleur résultat jamais obtenu par une équipe rwandaise dans cette compétition.







Mais ce n’est pas tout: APR a également battu le record du plus grand nombre de points inscrits dans un match de BAL, dépassant les 115 points établis par Al Ahli Tripoli contre Nairobi City Thunder plus tôt dans la saison.









À la SunBet Arena de Pretoria, APR a frappé fort dès le debut du match. Le trio Chasson Randle, Ntore Habimana et Aliou Diarra a marqué les 14 premiers points avant que Deng Deng ne réponde enfin côté égyptien.









Malgré l’absence de Nuni Omot, MVP de la BAL 2023, APR a dominé de bout en bout. À la pause, les Rwandais menaient déjà de 40 points (74-34). Le festival offensif s’est poursuivi jusqu’à la fin avec un impressionnant 26/46 à trois points. L’équipe égyptienne, pourtant invaincue jusqu’à sa défaite en demi-finale contre Petro de Luanda, n’a jamais trouvé la solution.









APR, club basé à Kigali, est plus qu’un simple club de basket. Fondée dans le sillage du mouvement de libération rwandais, l’équipe est soutenue par les Forces de Défense du Rwanda et porte une dimension historique, sociale et symbolique importante au Rwanda. Elle œuvre aussi pour la formation des jeunes à travers une académie ambitieuse.









Interview exclusive de William Robeyns (APR)









Après cette victoire historique, nous avons recueilli les impressions de William Robeyns, l’un des cadres d’APR. Le Belgo-Rwandais, très ému, a partagé sa fierté et sa vision.









« Let’s go !! » a crié un coéquipier au début de l’Interview. Robeyns, tout sourire, a réagi :

« Tu vois ? Tout le monde est content. C’est formidable. C’est incroyable. L’expérience était top. On a beaucoup appris et on reviendra l’an prochain. »





Sur le record de points :





« On a montré notre caractère aujourd’hui. On ne voulait pas juste gagner. À la mi-temps, on avait 40 points (d’avantage). On voulait continuer, montrer que ce club a du caractère. On reviendra l’an prochain avec la même mentalité. »





Sur ce qui a fait la différence :





« L’envie de gagner ! Finir troisième, faire une déclaration.»





Quand on lui demande ce que cela signifie de jouer pour une équipe qui va au-delà du sport : « Ma mère est rwandaise, donc je le suis aussi. L’histoire est derrière moi. Ça a une signification profonde. Oui, ça compte beaucoup et on essaie de le montrer chaque jour. »









Sur l’impact de la BAL :





«C’est extraordinaire. Ça permet de montrer tous les talents africains. Il y a du développement, de la croissance autour du basket. C’est super pour les jeunes. »





Il a aussi tenu à saluer le travail d’Adonis Filer, joueur engagé au Rwanda :





« Il n’a pas gagné le Ubuntu Trophy (conquis par Joel Almeida), mais il fait un travail incroyable au Rwanda. Bravo à lui. »





Son message aux jeunes est valable pour les adultes aussi :





« Continuez à bosser, entourez-vous de bonnes personnes et continuez de rêver ! »