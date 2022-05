BAL : Envol City devient le partenaire officiel de la compétition

La Basketball African League (BAL) vient d’enregistrer un renfort de taille. La compétition regroupant les 12 meilleures africaines a paraphé un partenariat avec Envol City-un projet immobilier implanté à Diamniadio. La collaboration entre les deux entités débutera lors de la saison 2023 de la BAL. Elle sera axée sur le cadre d'initiatives d'engagement des fans valorisant la convergence du sport, de la musique, de la gastronomie, de l'art et de la mode, notamment lors des BAL Fan Zones organisées lors des matchs disputés à Dakar.









Heureux de la signature de ce partenariat, Amadou Gallo Fall a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à Envol City pour mobiliser les fans de la BAL au Sénégal, tout en illustrant la capacité de l'Afrique à s'imposer comme un leader mondial du sport et du divertissement. Envol City partage notre engagement en faveur d’un avenir de l'Afrique axé sur la modernité et l'innovation, et nous avons hâte de travailler ensemble et d'exploiter le pouvoir rassembleur et transformateur du sport pour offrir aux fans et aux invités de la BAL des expériences inoubliables. »





Pour Moctar Thiam, PDG d’Envol City, l’alliance avec la BAL s’inscrit dans la suite logique de leur politique notamment en faveur des générations futures : « Nous appréhendons l'Afrique de demain avec une vision ambitieuse, innovante et porteuse d'excellence. Il est dès lors tout à fait naturel pour nous d'établir un partenariat avec la BAL, qui jouit d'une forte notoriété sur le continent et au-delà. À travers ce solide partenariat avec la BAL, nous entendons montrer l'exemple à la jeunesse panafricaine et ouvrir la voie à une vision commune de l'avenir de l'Afrique. »





La saison 2022 de la BAL va connaître son épilogue du 21 au 28 mai à Kigali. Huit équipes se disputeront le titre dans la capitale Rwandaise.