Bamba Dieng après son chef d'œuvre : "J'ai l'habitude de marquer ces genres de but..."

L'OM a fait sauter le verrou de Strasbourg cet après-midi grâce à un somptueux ciseau acrobatique de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng et un but de Calte Car (2-0). Le sénégalais signe au passage sa 4e réalisation en Ligue 1 cette saison. Après ce but, le sénégalais a analysé sa merveille.