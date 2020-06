Bambey : Un vieil homme de 63 ans filmé en train de cambrioler un magasin en plein couvre-feu

Agé de 63 ans, C.N.D. est dans de beaux draps. Le vieil homme a été déféré hier lundi au tribunal d'instance de Bambey pour vol commis la nuit avec effraction et détention d’arme factice.Selon une source de Seneweb proche du dossier, le maçon avait cambriolé, au marché, dans la nuit du vendredi au samedi dernier, une cantine d’un vendeur de téléphones et ses accessoires. A cet effet, le vieux y avait emporté plusieurs matériels dont des portables, des écrans et d'autres accessoires. Mais le cambrioleur a été trahi par les caméras de surveillance d’un voisin de la victime.Avisés, les policiers du commissariat ont exploité les images pour identifier le malfaiteur. Ce qui leur a permis de le mettre hors d'état de nuire, samedi dernier. D'après les informations de Seneweb, la police a retrouvé le matériel volé et une arme à feu lors d’une perquisition menée à son domicile. Mais le vieux maçon a reconnu les faits lors de son audition par les éléments du commissaire Gnima Diatta.