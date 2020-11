Bambilor : L'appui du ministre de la Femme au CEDAF

La relance des Centres départementaux d’assistance et de formation des femmes va favoriser l’autonomisation des femmes. Ndèye Saly Diop Dieng en est fortement convaincue.Accompagnée du maire de Bambilor, Ndiagne Diop, du sous-préfet Bassirou Ndao ainsi que d’autres autorités de ladite commune, dans le cadre de l'inauguration du marché Mame Awa Ndir de Bambilor, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a rendu visite aux Femmes du Centre départemental d’assistance et de formation (CEDAF) de Bambilor, ce mardi 17 novembre 2020.Elle a insisté sur l’importance des centres départementaux d’assistance et de formation des femmes. Selon elle, les CEDAFS doivent être un outil pour l’autonomisation des femmes.Ces femmes transformatrices de produits locaux, par la voix de leur coordonnatrice, Ndèye Fatou Sarr Mbengue en ont profité pour échanger avec le ministre sur leurs nombreuses préoccupations qui tournent autour de renforcement de capacités et de l’octroi de matériels avec des unités de production pour la relance de leurs activités.Ainsi, le ministre promettra de les renforcer en matériels pour appuyer ces braves femmes de Bambilor avant d’ambitionner de faire du CEDAF de Bambilor, une référence dans la région de Dakar.