Barça : Koeman aperçu à l'aéroport de Barcelone !





Annoncé comme potentiel nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman est passé à Barcelone ce dimanche.









Quique Setién ne sera plus l'entraîneur du Barça dès demain, c'est une nouvelle quasiment actée depuis vendredi soir. Après la déculottée reçue face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de Ligue des Champions, le club catalan devrait vivre une petite révolution dans les prochains mois. On parle d'un départ de plusieurs joueurs, d'une volonté de départ de Lionel Messi, mais avant tout d'un nouveau coach pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont circulé, mais deux retiennent l'attention : Mauricio Pochettino et Ronald Koeman.





Le second est actuellement sélectionneur des Pays-Bas, mais une clause dans son contrat lui permettrait de rejoindre le Barça. Et la toile s'enflamme depuis quelques minutes avec des images diffusées par El Chiringuito : Koeman à l'aéroport de Barcelone. La journée de lundi sera assurément décisive au Barça, avec l'annonce attendue du départ de Setién. La nomination de son successeur pourrait suivre.