Bataille rangée à la cérémonie d'investiture de Macky: Des étudiants du Meer sément la pagaille

A l'arrivée du coordonnateur du mouvement des étudiants et élèves républicains (Meer) la cérémonie d'investiture du Président Macky Sall a failli virer au pire. Une bataille rangée avec en première ligne des jeunes étudiants qui réclament une Assemblée générale de l'entité. A leur tête Steven Dame Sene dont le visage figurait sur les pancartes que ces membres du Meer ont brandi.





Selon ces derniers Abdoulaye Diagne, actuel Président, doit céder sa place à un autre. Il faut noter qu'Abdoulaye Diagne est aujourd'hui parlementaire.





Seulement M.Sene renseigne-t-on n'est plus étudiant depuis longtemps et ne participe à aucune activité du MEER. Et pour ces raisons les étudiants qui étaient sur place ne l'ont pas laissé passer à l'acte.