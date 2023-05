BEM, en partenariat avec HEC Montréal, lance le B.A.A (Bac+4) : Une opportunité de formation de hauts cadres à Dakar et à Montréal

BEM en partenariat avec HEC Montréal place la formation à une autre barre. Le samedi 20 mai 2023, BEM a dévoilé le Programme B.A.A (Bac+4). Il a été officiellement lancé devant un parterre d’invités. C’est une fenêtre qui offre la possibilité aux bacheliers, aux étudiants de faire une formation de deux ans à Dakar et deux ans à Montréal.





Les bacheliers littéraires comme scientifiques sont éligibles à ce programme selon les responsables de l’établissement d’enseignement supérieur. « C’est un programme à moindre coût. Il est ouvert aux bacheliers de toutes séries et est dispensé sur 4 années d’études, (L'année préparatoire (1ère année) et la 2e année à BEM Dakar. La 3e et 4e année se font à HEC Montréal au Canada) », a expliqué Monsieur Fara Sakho.