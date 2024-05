Ben Music x Djeemy RedUzi - Papillon

Djeemy RedUzi est un artiste Suisse né en 1995 à Genève.







D’une mère française et d’un père chilien il grandit aux Pâquis là où il fera ses premiers pas dans la musique à l’âge de 14 ans.





Il sort ses premiers clips entre 2013 et 2014.





Par la suite il dévoilera 4 projets SoundCloud dont « Nickeluxe » sous l’emblème du ZarrowClan entre 2016 et 2018.







En Juin 2019 il présente un projet en commun avec Mick Comte et Ataxia “Nuit 5.5”





En Novembre 2019 il se produit sur la scène du RapCity à Zürich devant + de 3000 personnes au côté de Dibby Sounds.





RedUzi dévoilera d’autres single et collaborations, notamment « Franci$ » avec Jeune Ras, sorti en Juillet 2020.





En 2021 c’est avec 2 EP: Quatorze & SandCastle qu’il revient à la charge.





Ainsi qu’une participation à la fameuse SUPERSADTAPE VOL.1





En 2022 il nous présente WARDROP (19 titres avec Jeune Ras) & ZAMMARED un EP entièrement produit par Zammigos le jeune talent de La Côte.





Accompagné par Attila, et la SUPERSAD avec le EP MPLE (MerciPourLesEpines) produit par 808CDP, Ivorry A Ivy, & Zammigos il clôture l’année 2022.





L’année dernière il revient avec « Papillon » sorti en Novembre 2023 produit par BenMusic avec des invités de prestiges comme Xen sur le morceau « GAH ».





Suivi par « Take away for two » quelques semaine plus tard, en collaboration avec Grëj, qui apparaît dans la liste des 20 meilleurs projets suisse de l’année, dans le magasine RedBull.









