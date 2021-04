Benno Bokk Yakaar sonne la mobilisation dans le département de Dakar

La coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar a organisé un séminaire sous le thème « BBY de Dakar de 2012 à nos jours : Bilan et perspectives ». La mobilisation autour de Dakar a été un des principaux sujets de cette rencontre au terme duquel un cadre départemental de concertation, de coordination et de suivi des activités de Benno Bokk Yaakaar a été créé. Il se chargera de proposer un programme d’activités politiques pour la gestion de Dakar en perspective des prochaines échéances électorales.Avec un bilan plus que satisfaisant dans la gestion des ressources publiques du pays et de la région de Dakar, la coalition Benno Bokk Yaakaar et la majorité présidentielle du département de Dakar se félicitent de leurs performances électorales. Un cadre départemental de concertation, de coordination et de suivi des activités de Benno Bokk Yaakar a été mis en place pour le contrôle de Dakar aux prochaines élections.« De 2012 à nos jours, sur 6 grands rendez-vous électoraux, 5 ont été remportés haut la main par la coalition Benno Bokk Yaakar. Nous félicitons vivement l’élargissement de notre grande coalition et appelons à une mobilisation générale à l’échelle des 19 communes de tous les responsables de Benno Bokk Yaakar et de la majorité présidentielle » , déclare Abdoulaye Diouf Sarr après la réunion restreinte de la conférence des leaders.Entre autres sujets évoqués par cette instance, l’organisation et la réflexion des militants à la base conformément aux directives de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakar. Cette instance a par ailleurs invité les responsables à maintenir et à amplifier l’animation et la sensibilisation sur les nombreuses réalisations et politiques publiques du président Macky Sall dans le respect des mesures barrières...« Nous nous engageons à relever le défis de l’unité, de la solidarité, l’efficacité, de l’efficience pour les victoires futures de Benno Bokk Yaakaar », déclare Abdoulaye Diouf Sarr.Le cadre départemental de concertation, de coordination et de suivi des activités de ladite coalition installé à l’issue de ce séminaire des cadres de la majorité présidentielle se chargera de proposer un programme d’activités politiques pour la gestion de Dakar en perspective des prochaines échéances électorales.