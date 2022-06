Besup Sétal : Les gares de Lat Dior - Petersen et les marchés Fadia et Thiaroye changent de visage

Les Ministères de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et celui de l’Environnement et du Développement Durable, ont bouclé, ce samedi 4 juin, la première semaine nationale du reboisement, du désencombrement et de la propreté. Démarrée le 30 mai et co-organisée par les deux ministères, les activités de ladite semaine ont pris fin ce samedi avec la journée mensuelle de Besup Sétal tenue à Dakar pour une troisième fois.









Quatre activités phares ont marqué la semaine





Au cours de cette semaine, les équipes des deux ministères, avec l’appui du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, et avec la complicité des autorités administratives et territoriales et des forces de défense et de sécurité, ont mené quatre activités phares au profit des populations de la capitale sénégalaise. En effet, ils ont mené une opération de désencombrement et de nettoiement dans la commune de Yoff, lancé les activités marquant la célébration de la journée mondiale de l’environnement à Gorée et reboisé tout l’axe de l’autoroute Seydina Limamou Laye, allant du rond-point Malick Sy au rond point de l’aéroport Léopold Sédar Senghor le jeudi 2 juin ; et enfin, co-organisé la journée mensuelle du Besup Sétal ce samedi 4 juin à Dakar. Une journée au cours de laquelle les agents de l’UCG et ceux du cadre de vie ainsi que les populations, ont mené également de vastes opérations de désencombrement et de nettoiement au niveau de certains sites de regroupement. Il s’agit de la gare routière de Lat-Dior, les alentours du Palais de justice de Dakar, la gare routière de Pétersen, le marché de la cité Fadia et le marché de Thiaroye. Des lieux où s’activent à longueur de journée des transporteurs, des mécaniciens, des commerçants, entre autres, ont été débarrassés de leurs épaves de véhicules en panne ou en stationnement sur la voie publique. Ils ont ainsi retrouvé leur visage et leur souffle permettant aux habitants d’avoir un meilleur cadre de vie et d’hygiène.





Plus de 500 véhicules ont été dégagés de la voie publique et plus de 3 300 plants reboisés





Venu présider la rencontre et clôturer la semaine,Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en compagnie de son collègue Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du Développement durable, a renseigné que plus de 500 véhicules ont été dégagés de la voie publique et mis en fourrière et plus de 3300 plants reboisés, durant la semaine. Un travail qui, selon lui, va continuer jusqu’à ce que l'objectif soit atteint. « L’occupation illégale de la voie publique, nous allons continuer à la combattre. Nous allons libérer toutes les voies publiques. Et cela, nous le poursuivrons parce que telle est l’instruction ferme du Chef de l’Etat », a lancé Abdoulaye Saydou Sow.





Et de préciser : « Mais, nous allons le faire en discussion permanente avec les différents acteurs qui l’avaient occupé ».





Le ministre signale également qu’«il ne s’agit pas de dégager leurs concitoyens mais de discuter avec eux, de leur trouver un cadre beaucoup plus adéquat de travail pour respecter le droit à un cadre de vie sain, inscrit dans la constitution sénégalaise ».





« Une belle solidarité gouvernementale »





Abdoulaye Saydou Sow s’est réjoui, par ailleurs, de cette « belle entente » entre son département ministériel et celui de l’Environnement qui, selon lui, est l’expression d’une « belle solidarité gouvernementale ». Avant de remercier chaleureusement son collègue Abdou Karim Sall pour « son engagement et sa loyauté toujours renouvelée à l’endroit du Chef de l’Etat ».





« L’écocitoyenneté est en marche au Sénégal »





Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, pour sa part, a soutenu que l’écocitoyenneté est en marche au Sénégal. Pour Abdou Karim Sall, « les gens ont bien pris connaissance qu’il faudra, par eux-mêmes, qu’ils nettoient et qu’ils rendent nos espaces propres et agréables ».