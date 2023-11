Bitumage de la route Sibassor-Dya-Ndiébel : la députée Sokhna Ba porte le plaidoyer

Le tronçon Sibassor-Dya-Ndiébel est une piste latéritique de près de 19 kilomètres qui dessert au moins trois communes. Sa réhabilitation ainsi que le bitumage est une vieille doléance des populations des trois communes notamment pour mieux développer le Louma de Ndiébel qui reçoit tous les lundis les commerçants jusque dans la sous-région. La députée Sokhna Ba a porté ce plaidoyer devant le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. Cela, dans le cadre de l’examen du budget de l’année 2024 de son département.











En effet la parlementaire a expliqué que bitumer cette route contribuerait à booster le développement de cette zone qui « en plus de son marché hebdomadaire, est une zone d’agriculture et d’élevage ».





Elle a par ailleurs salué le nombre de kilomètres de route créés par le Président Macky Sall. Elle déplore tout de même un problème lié à l’entretien et au suivi des routes. Sokhna Ba a invité à plus de considération pour le secteur chargé de l’entretien des routes. « Il est nécessaire d’attribuer plus de considération aux structures qui assurent le suivi et l’entretien des routes », a-t-elle plaidé.