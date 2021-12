Blues du fleuve : Baba Maal intronisé ambassadeur du PUMA

L'artiste-musicien Baba Maal a été intronisé ambassadeur du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers. Il a été intronisé lors de la 14ème édition du festival « Les Blues du Fleuve » qui se tient dans la ville de Podor. Elle entre dans la perspective du repeuplement du fleuve Sénégal.





Après avoir rappelé la pertinence du PUMA, son coordinateur, Moussa Sow, a indiqué que ce programme a fait sa propre promotion de par sa pertinence face aux besoins criards et urgents en infrastructures de base aux fins de modernisation des axes et territoires frontaliers et l’amélioration des conditions de vie des populations. Pour les réalisations, le patron du PUMA soutient que la structure qu’il dirige a marqué de ses empreintes toutes les régions frontalières. Parlant de l’intronisation du roi du Yéla comme ambassadeur du PUMA, Moussa Sow a estimé que Baba Maal est la personne la mieux indiquée pour la sensibilisation pour le repeuplement du fleuve Sénégal.





« Le PUMA est venu présenter à vous, à vos collaborateurs, à vos partenaires et toute la communauté des soubalbés et du Dandé Mayo son vaste programme de repeuplement de la vallée du fleuve Sénégal. La 14ème édition du festival les Blues du fleuve est une pertinente occasion pour le PUMA de partager le projet dans ses réalisations et ses perspectives", a dit Moussa Sow. "En tant qu'artiste international et ambassadeur auprès de beaucoup d’organisations de développement, vous avez très vite compris que le PUMA est à vulgariser en tant que natif de zone frontalière de Podor, mais surtout à cause de votre engagement auprès des communautés pour un développement durable", a-t-il ajouté.





Ainsi, a fait savoir Moussa Sow, le PUMA compte sur Baba Maal, parce qu'étant la personne ressource la mieux indiquée pour conduire la sensibilisation, l’accompagnement et la mobilisation des hommes de l’eau pour la réussite du projet.