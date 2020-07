Bolsonaro, positif au coronavirus, continue d'en minimiser les dangers

Le président brésilien dit aller "parfaitement bien" depuis qu'il a pris de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19.

CORONAVIRUS - Comme s'il ne prenait pas la maladie très au sérieux, Jair Bolsonaro a déclaré aller “parfaitement bien” après avoir testé positif au Covid-19, ce mardi 7 juillet.





Le président brésilien, qui dit désormais prendre de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus, a assuré vivre la maladie “comme une petite grippe” devant les caméras.





Depuis que la pandémie circule au Brésil, Jair Bolsonaro a souvent minimisé la gravité de la maladie. Bain de foule, absence de masque, gestes barrière à peine respectés, remise en question des consignes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Bolsonaro n'a pas montré l'exemple aux Brésiliens, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.





La pandémie a cependant fait au moins 539.620 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi 7 juillet à 19H00.





Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché avec 130.813 morts. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil (65.487 morts), le Royaume-Uni (44.391 morts), l'Italie (34.899 morts) et le Mexique (31.119 morts).