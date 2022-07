Bon déroulement du scrutin: Les instructions fermes du Ministre Antoine Diome aux Gouverneurs

A moins de 72 heures des élections législatives, le ministre de l'Intérieur a effectué, ce jeudi, une tournée de vérification du dispositif et de mise en place du matériel électoral.





" Avant de venir à Touba dans l'après-midi, j'étais dans la matinée à Mbour d'abord, ensuite je suis passé par Sindia et Thiès. Mais le constat est le même partout où je suis passé. Les dispositions ont été prises pour l'établissement des tentes avec un prestataire là où le besoin se fait sentir", a déclaré Antoine Félix Abdoulaye Diome .





Face à la presse à Touba au terme de sa visite, le premier flic du Sénégal s'est réjoui du dispositif mis en place pour un bon déroulement du scrutin.





" Pour les autres centres de vote que nous avions visité, il s'agit d'écoles où le matériel lourd a été positionné et pour le reste du matériel, il a été conditionné et stocké au niveau des préfectures. Ce qui fait qu'au plus tard demain, le matériel électoral sera déployé sur les lieux ", rassure-t-il devant les membres de sa délégation dont le Directeur général des élections, Tanor Thiendella Fall, le gouverneur de Diourbel Ibrahima Fall, entre autres autorités administratives.





Le ministre de l’Intérieur particulièrement insisté sur la ponctualité pour l’ouverture des des bureaux de vote : " Les instructions que j'ai donné à tous les gouverneurs et que je réitère ici, c'est que dimanche à huit heures, les bureaux de vote devront ouvrir pour que les citoyens exercent leur droit et qu'ils le fassent dans les meilleures conditions ".





Pour rappel, après Mbour et Thiès, le ministre de l'intérieur a fait cap à Touba où il a été reçu par le khalife général des mourides. Ainsi Antoine Félix Abdoulaye Diome a expliqué au patriarche de Darou Miname qu'il est en visite dans la capitale du mouridisme pour vérifier le dispositif et la mise en place du matériel électoral.





Sur instruction du président de la République Macky Sall, l'hôte de Touba a sollicité des prières auprès du Khalife pour un scrutin apaisé et un bon hivernage.