Boulangerie, couture et restauration : La DER/FJ, en partenariat avec le WIC, accompagne des entrepreneuses sénégalaises

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) travaille en parfaite collaboration avec le Woman Investisment Club (WIC) Sénégal pour accompagner les femmes entrepreneuses sénégalaises. En effet, dans le cadre du partenariat qui les lie depuis 2018, la DER/FJ a participé au financement de quatre entreprises dirigées par des femmes sénégalaises. Il s’agit, des entreprises « Mburu », « Sarayaa », « les Ateliers de Corinne » et « E-Cover ». Ainsi, en cette fin d’année, le ministre délégué général de la DER/FJ a jugé utile de se rendre personnellement dans chacune des trois premières de ces entreprises financées par la DER/FJ, en partenariat avec le WIC Sénégal. Ce, pour rencontrer et échanger avec leur patronne, visiter les locaux et voir, de visu, ce qui a été réalisé en termes d’investissement. La visite a eu lieu ce mercredi 22 décembre 2021, en compagnie de la directrice de WIC capital, Mme Evelyne Dioh Simpa.









« Mburu », une marque de boulangerie créée en 2019





L’entreprise « Mburu » s’active dans la boulangerie et Pâtisserie. Selon son fondateur, Mme Isseu Diop Sakho, « Mburu » est une marque de boulangerie créée en juillet 2019 à Ngaparou et exploitée par la société SUARL Patria. Laquelle est spécialisée dans la commercialisation de produits boulangers et pâtissiers à base de matières premières locales.





La participation de la DER/FJ a permis de louer et d’aménager une boutique de boulangerie et pâtisserie au Point E (Dakar) et au recrutement du personnel technique et administratif.





« Sarayaa », une société sénégalaise spécialisée dans la création, la production et la vente de vêtements tradi-modernes haut de gamme





« Sarayaa », quant à elle, est une société SARL sénégalaise spécialisée dans la création, la production et la vente de vêtements tradi-modernes haut de gamme pour femme. Fondée en 2014 par une économiste et styliste autodidacte du nom de Safiétou Seck, « Sarayaa » commercialise des vêtements aux coupes modernes et audacieuses, composés d’un mélange de tissus africains et de textiles modernes.





Mme Seck renseigne que la contribution de la DER/FJ lui a permis de recruter du personnel, d’acheter des machines et matériels nécessaires à la couture. Autrement dit, elle lui a permis de se développer sur tous les plans. Elle a ses locaux à Ouakam.





« Les Ateliers de Corinne », une SUARL qui recouvre plusieurs domaines d’activité autour de la cuisine





« Les Ateliers de Corinne » quant à eux, s’activent dans la restauration. Il s’agit ici, selon sa fondatrice, Mme Corinne Erambert, d’une SUARL qui recouvre plusieurs domaines d’activité autour de la cuisine, à savoir : les ateliers de cuisine, la production de contenu digital et la pâtisserie.





Ici également, la contribution de la DER/FJ en termes de financement a permis de louer et aménager un grand espace de restauration sur la route de Ngor, de production de vidéo et d’une salle atelier. Elle a permis, en outre, de recruter du personnel technique et administratif.





Une ligne de financement de 500 millions mise à la disposition du WIC par la DER/FJ





Dans le cadre de ce partenariat fécond au profit des femmes entrepreneuses sénégalaises, la DER/FJ a mis une ligne de financement de 500 millions de francs Cfa à la disposition du WIC Sénégal. Il s’agit ici, d’un crédit que le WIC utilise en cofinancement. Autrement dit, pour chaque entreprise que le WIC finance, la DER/FJ s’est engagée à apporter sa participation en crédit.





Plus de 220 emplois créés à travers ces trois entreprises





Selon Mme Evelyne Dioh Simpa, directrice de WIC capital, ces trois entrepreneuses sénégalaises avaient du mal, toutes seules, à se développer. Et aujourd’hui, avec ce financement qui leur a été apporté en partenariat avec la DER/FJ, elles ont pu créer 224 emplois directs et indirects.





« Apporter une solution concrète aux problématiques des femmes entrepreneuses »