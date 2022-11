Bracelet électronique : Le premier centre de surveillance d’Afrique de l’Ouest inauguré au Sénégal

Inauguration du premier centre de surveillance en Afrique de l’Ouest et le deuxième en Afrique

Le 29 juin 2020, l’assemblée nationale adoptait une loi promouvant le port du bracelet électronique comme alternative à la détention. Ces textes, qui ont été promulgués dans la foulée par le chef de l’Etat, sont désormais effectifs deux ans plus tard. Ce mardi 15 novembre s’est tenue la cérémonie d’inauguration du premier centre de surveillance en Afrique de l’Ouest et le deuxième en Afrique. L'événement a eu lieu sous la présidence du ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, devant le nouvel édifice en présence du ministre de l’intérieur, Antoine Diome, du directeur de l’administration pénitentiaire et du président de la structure partenaire Djiby Chimère Gueye.









Dans son discours, le Garde des Sceaux a rappelé les dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de sa politique d’aménagement pénal avec comme point focal la lutte contre le surpeuplement carcéral des 37 prisons dont dispose le Sénégal. Pour le ministre « le recours au bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire et mode d’aménagement des peines s’avère particulièrement intéressant pour réduire les mandats de dépôt et limiter les peines privatives de liberté ».





Il estime que le placement sous surveillance électronique constitue une solution « rassurante ». « Il est à la lisière de la liberté et de la détention. Il offre à la personne, qui en bénéficie, les avantages de la liberté provisoire ou du contrôle judiciaire, et présente, pour les besoins de la procédure ou de l’exécution d’une décision judiciaire, les mêmes garanties de représentation en justice que la détention provisoire », ajoute le Garde des Sceaux.





Pour conclure, Ismaila Madior Fall a lancé une invite aux magistrats à s’approprier ce nouveau dispositif dont, pense-t-il, la réussite dépend en grande partie des décisions de placement sous surveillance électronique que les concernés voudraient bien ordonner ou prononcer.