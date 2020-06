Bradage du littoral : Madiambal Diagne charge encore Atepa

Depuis la sortie de Madiambal Diagne dans sa chronique du lundi sur le foncier du littoral Dakarois, vilement bradé (selon lui) sous l’ère Macky Sall, c’est l’emballement général. Les attaques et contre-attaques s’enchainent : Pierre Goudiaby Atepa, Barthélémy Dias, Djiby Diallo (sous-préfet de Dakar) soldent leurs comptes par presse interposée.





Invité mardi soir sur Sen Show sur la Sen Tv, l’ancien Administrateur général du groupe de presse Avenir Communication reconverti promoteur immobilier, Madiambal Diagne en rajoute une couche. Et c’est l’architecte ‘’autoproclamé’’ vigie du littoral Dakarois -qui l’accusait la veille d’avoir indûment acquis une propriété sur le littéral- qui est la cible.





« La maison dont Parle Atepa, je l'ai acheté en février 2004 et j'y habite depuis juin 2005. Cela fait 15 ans. C'est Mbaye Gueye EMG qui me l'a vendu au cabinet de Me Aïssatou Guèye Diagne. Quand je construisais cette maison Atepa était mon architecte conseillé. Il venait souvent faire des visites de chantier», confie Madiambal dans un entretien télévisé qui, selon des sources non-officielles, fait suite à son audience express avec Macky Sall au Palais en fin de soirée.





Le journaliste jure avoir acheté sur fond propre tout le foncier qu’il possède. « Ni Abdoulaye Wade ni Macky Sall ne m'ont offert ne serait-ce qu'un mètre carré. Pierre Goudiaby Atepa qui se dit défenseur du littoral, n'ose pas dire ce que je viens de dire », tonne-t-il. Et, bonjour le déballage ! « On lui (Atepa) a attribué 3000 m2 à Yoff océan. Son projet APA sur le littoral de Guediawaye ne respecte aucune norme environnementale. Il a fait avec Wade le projet Riviera (en 2007), 7000 hectares sur le littoral de Guediawaye. Le décret d'attribution du projet à été annulé par Macky Sall », révèle Madiambal.