Brésil: Un responsable du Pds sauvagement tué par des agresseurs

Encore un compatriote sénégalais tué à l'étranger ! Cette fois-ci , c'est un leader du Parti Démocratique Sénégalais ( Pds) qui a été poignardé mortellement, ce dimanche vers 06h du matin, par trois agresseurs selon le coordonnateur du Pds en Amérique Latine, Elhadji Ndiaye.



il s'agit de Makhaly Guéye responsable à Sao Paulo au Brésil. Les meurtriers sont actuellement en cavale. Mais la police a ouvert une enquête.



Malgré tout, la communauté sénégalaise basée au Brésil est en colère. Selon Elhadji Ndiaye, les crimes commis sur leurs compatriotes sont impunis à cause de l'indifférence des autorités sénégalaises.



La victime est originaire de Touba, d'après la même source de Seneweb.



Nous vous livrons intégralement le communiqué du Parti Démocratique Sénégalais ( Pds) suite à ce meurtre.



"Au nom du secrétaire général national Me Abdoulaye WADE, du candidat Karim Meissa WADE et de la direction du parti, nous avons le regret de vous annoncer de Makhaly Gueye responsable à San Paulo au Brésil.

Il est victime d’une sauvage agression. Ce qui provoque une indignation de la communauté sénégalaise.

Dans ces tristes circonstances, nous présentons nos condoléances à sa famille, aux fédérations et mouvements de l’extérieur" lit-on dans une note signée ce dimanche par Papa Saer Guéye Secrétaire général adjoint, Chargé des Émigrés.



Regarder la vidéo