Brouille entre Diouf Sarr et Pr Seydi : Jean Paul Dias assène ses vérités

VIDÉO. Le leader du parti Bcg, n'est pas insensible à la brouille supposée entre le ministre de la Santé et de l'action sociale et le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Dans l'extrait vidéo ci-dessous, Jean Paul Dias se prononce, sans ambiguïté, sur les relations entre Abdoulaye Diouf Sarr et le Pr Moussa Seydi.