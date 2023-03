BRT : Les chantiers du projet exécutés à 70% et la mise en exploitation prévue pour le dernier trimestre de l’année

Les chantiers du projet pilote de Bus Rapide Transit (BRT) avancent à grand pas avec un taux d’exécution estimé à 70%. Le constat a été fait par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, qui a effectué une visite de chantiers, ce vendredi 24 mars, en compagnie du Directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Sénégal, Ibrahima Ndiaye, et son équipe. Ce, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.









« Comme nous l’avons tous constaté, les travaux ont beaucoup progressé pour une mise en exploitation prévue pour le dernier trimestre de 2023. Et certainement, les travaux pourraient être livrés entre le mois d’octobre et le mois de décembre », a déclaré Mansour Faye.





Tous les gros œuvres achevés





Sur place, l’autorité étatique a pris son temps pour visiter tout le trajet du BRT dont la distance est de 18,3 kilomètres. Du rond point RTS jusqu’au dépôt de Gadaye, en passant par la Préfecture de Guédiawaye. Ici, toutes les gros œuvres du corridor (les voies de circulation générale) sont achevées et libérées et (les stations ou points d’arrêts et les pôles d’échanges) sont en cours d’achèvement. Et les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers sont à pied d’œuvre pour terminer les travaux à temps.





En effet, au niveau de la station témoin de Liberté 6, le ministre a constaté que le chantier est fin prêt. Il ne reste que la mise en place du système de rabattement provisoire entre le trajet du BRT et celui du TER, selon Dr Thierno Birahim Aw, Directeur général du CETUD, qui est le maître d’ouvrage du projet BRT.





Au dépôt de Gadaye (Guédiawaye), Mansour Faye a également constaté de visu que les gros œuvres sont achevés. Le bâtiment administratif, la zone de remisage, la zone atelier, le bloc parking, entre autres, sont tous sortis de terre. Il ne reste que les travaux de finition, qui prennent beaucoup plus de temps, notamment avec le BRT qui est un projet très complexe.





Un sentiment de satisfaction modéré





A l’issue de la visite, le ministre a exprimé un sentiment de satisfaction même s’il reconnaît qu’il y a encore des efforts à faire, notamment au niveau des points durs, pour livrer le chantier à la date échue. Il s’agit de l’autopont du rond point Case-Bi (Cambérène), le dépôt de Gadaye, le centre de commandement de Grand Médine, entre autres.





Un projet de transport collectif structurant d’un coût global de près de 300 milliards