Budget 2023 : Plus de 125 milliards alloués au ministère du Développement communautaire

Le projet de budget pour l’année 2023 du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale a été voté et adopté, ce dimanche, par l’Assemblée nationale. Il s’élève à 253 901 559 411 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 125 139 438 167 F CFA en crédits de paiement (CP).





Pour le programme 2105, qui concerne le développement communautaire et l'équité territoriale, les crédits alloués s’élèvent à 183 242 994 862 F Cfa en AE, tandis que les CP sont limités à 54 480 873 618 F CFA.





Pour le programme 2108, qui fait allusion à l’équité sociale, les crédits alloués pour l’année 2023 sont estimés à 67 398 087 000 F CFA en AE et en CP.