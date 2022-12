Budget du ministère des Transports aériens jugé insuffisant : Les précisions de Moustapha Ba

"Le budget du ministère a été jugé faible. Mais il ne l'est pas. C'est un ministère dont les structures disposent de ressources propres d'une cinquantaine de milliards de francs CFA constituées de redevances, de concessions, de redevances de développement aéroportuaires de près de 40 milliards de taxes et autres ressources investies dans le secteur. Additionné au budget, cela donne un budget global de plus de 60 milliards".





Ce sont les précisions que le ministre des Finances et du Budget Moustapha Ba a apportées aux députés qui ont jugé le budget du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires insuffisant. Le budget est voté par l'Assemblée nationale en session plénière.