Bundesliga : Le Bayern redémarre… par un 8-0

Moins d’un mois après sa victoire en Ligue des champions, le Bayern Munich a infligé un terrible 8-0 à Schalke 04, en ouverture de la Bundesliga.







Étourdissant. Le Bayern Munich a apporté d’emblée une réponse à ceux qui osaient imaginer une possible décompression après la victoire en Ligue des champions. Les Bavarois ont infligé une énorme claque à Schalke 04 (8-0), ce vendredi, en ouverture de la Bundesliga. Les champions d’Allemagne avaient choisi de ne pas reporter cette rencontre de la 1ère journée, pour faire honneur à la tradition allemande (le champion lance la saison le vendredi), et ils ont bien fait.





Après avoir posé les trois trophées conquis la saison passée au bord du terrain, les hommes d’Hansi Flick ont repris la saison 2020-2021 comme ils avaient terminé la suivante. Sans quelques titulaires du Final 8 de la C1 (Alaba et Coman blessés, Davies sur le banc, Perisic et Thiago partis), les Bavarois ont frappé fort d’entrée. Il n’a même pas fallu quatre minutes à Serge Gnabry pour trouver la lucarne après une ouverture de Joshua Kimmich, de retour au milieu de terrain (1-0, 4e). Leon Goretzka (2-0, 18e) et Robert Lewandowski sur penalty (3-0, 31e) ont ensuite fait grimper le score.





Triplé de Gnabry, Sané décisif





C’est reparti encore plus fort en seconde période avec un nouveau but de Gnabry, au terme d’une action collective époustouflante partie de la défense (4-0, 47e). Puis l’ailier allemand, qui s’est emparé du n°7 cher à Franck Ribéry, s’est offert son premier triplé en Bundesliga, preuve qu’il progresse encore (5-0, 59e).





La suite ? Un génial coup du foulard pour trouver la reprise de volée de Thomas Müller (6-0, 70e), puis dans la foulée le petit but de la recrue phare Leroy Sané (7-0, 71e), par ailleurs auteur de deux passes décisives. En quand Flick a fait tourner son effectif, l’entrant Jamal Musiala s’est invité à la fête (8-0, 81e), pour devenir le plus jeune buteur de l’histoire du club à 17 ans et 205 jours, histoire d’écœurer un peu plus la concurrence.





Il reste encore 339 matches à disputer dans ce championnat, mais c’est comme si le Bayern avait déjà assommé tout le monde.