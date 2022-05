[Immersion] Buntu Pikine, Dalifort, Technopole, Tally bou Maak… : La Police aux trousses des malfrats

Opération de sécurisation de grande envergure et mutualisation des forces pour venir à bout de la criminalité à Pikine dans la nuit du 07 au 08 mai.





De 21 heures à 04 heures du matin, Seneweb a fait une immersion avec les éléments du Commissariat de cet arrondissement dans des zones criminogènes.



Cette opération qui vise à mettre un terme aux agissements des bandes organisées et à restaurer le sentiment de sécurité auprès des populations a donné de bons résultats. En effet, 72 individus ont été interpellés dont :





50 pour Vérification d’identité;

14 pour Détention et usage de Chanvre indien (11 cornets et 03 joints);

05 pour Racolage;

01 pour Vol commis la nuit;

01 pour Rébellion et entrave à une mission de police;

01 pour Détention illégale d’arme (gourdins).





Sur le tableau de chasse figurent également 25 pièces saisies, 01 véhicule et 01 moto mis en fourrières. Regardez !