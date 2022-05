Câbles de signalisation du TER sectionnés : Mountaga Sy (Apix) dénonce un acte criminel et annonce...

Les travaux consistant à réparer les câbles de signalisations du Train Express Régional ont démarré. Ceci pour que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible. Venu pour s’enquérir de la situation, le Directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, a donné un délai de moins de 24h pour la réhabilitation des câbles. « Nous sommes en train de monter un câble aujourd’hui et nous allons retrouver un fonctionnement normal dans la soirée. Demain matin, les trains retourneront au fonctionnement normal » informe-t-il.



Tout de même, Mountaga Sy a tenu à dénoncer cet acte de vandalisme qu’il qualifie de « criminel ». Il annonce par ailleurs avoir porté plainte contre X pour mettre aux arrêts les acteurs de ce forfait. M. Sy appelle enfin à la conscientisation des citoyens sénégalais par rapport aux catastrophes que ce genre d’acte pourrait induire. Pour rappel, le câble sectionné sert à connaître la position du train afin d’éviter par exemple une collision.