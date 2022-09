Cadre de vie à Ouakam : Sablux passe un coup de balai

Le groupe Sablux a organisé, ce vendredi 02 septembre, un programme de "Set setal" du projet Océan du nom de l’immeuble sis à Ouakam. A l'entrée de l'immeuble Océan, les employés accompagnés de l'équipe de l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets (UCG) commencent à déballer le matériel de nettoyage. Pelles, brouettes, râteaux, balais...Bref rien n'est laissé en reste pour le nettoyage. Cette préparation se fait sous une douce musique comme pour donner du peps aux nettoyeurs du jour. Après les derniers réglages, ils débutent leur parcours avec des pelles et balais en main. Habillés de t-shirts à l'effigie du groupe, ils commencent par la devanture de l’immeuble, et poursuivent en s'attaquant à l'arrière pour finir par les bords de route. Ces derniers prennent à cœur le "Set Setal".Ils balaient, ratissent, enlèvent les mauvaises herbes et pellent afin de donner un coup de neuf. Ils passent et repassent en ne laissant aucune trace.









Le "Set setal" est avant tout une façon de remercier les voisins en essayant de nettoyer au maximum les alentours. C’est ce qu’affirme Léopold Manga, Directeur de la stratégie et du développement du groupe Sablux. L’activité entre en ligne droite avec la politique RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) de ce groupe qui compte sept filiales. En effet, il y a de cela deux ans, Sablux avait transmis des courriers aux voisins de cet immeuble en leur annonçant la réalisation prochaine d’un programme immobilier un R+8.Cette activité est donc une façon pour Sablux de montrer sa gratitude.







Le directeur de la stratégie et du développement du groupe Sablux explique aussi que cela entre dans le cadre de la politique Hygiène Sécurité Environnement (HSE).