Cadre de vie : Lancement de la semaine nationale du désencombrement, du reboisement et de la propreté

La semaine nationale du désencombrement, du reboisement et de la propreté a été lancée, hier lundi, en pleine nuit par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow et celui de l'Environnement, Abdou Karim Sall. Les deux ministres se sont accordés pour mener des opérations d'envergure dans la capitale. Ainsi, ils ont effectué des déplacements dans les communes de Yoff et Grand Yoff. 20 plateaux, une fourchette et 30 éco-vigiles et 100 éléments du Xeeyu Ndaw Yi ont été déployés à Yoff et 150 à Grand Yoff. Les actions vont s'étendre dans les communes des HLM, de la Patte d'oie et du Plateau. Elle sera marquée par des désencombrements dans un certain nombre de quartiers de Dakar et une journée de reboisement le 02 juin. Elle sera clôturée le 04 juin par le "besub setal". Ces opérations sont menées de façon régulière mais il s'agissait pour cette fois de renforcer le dispositif et être plus présent dans les quartiers et désencombrer au fur et à mesure.