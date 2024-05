Cambérène : La ville de Dakar lance les travaux de construction d'un collège d’un coût de 342 millions F CFA

Le Maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l'éducation.Ce dernier a lancé les travaux de construction d'un nouveau collège à Cambérène. La cérémonie s'est tenue ce mardi 30 avril sous la présence des autorités municipales, du représentant du khalife des Layenne et de l'Inspection d’académie.







En effet,le projet ambitieux comprend la construction d'un pavillon de 9 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc sanitaire, représentant un investissement substantiel de 342 millions de francs CFA. Une volonté inébranlable de la municipalité de garantir des conditions d'apprentissage optimales pour les élèves, en réduisant les effectifs dans les salles de classe afin d'offrir un environnement propice à l'épanouissement intellectuel.





Ce projet, d’un montant global de plus de 342 millions, financé entièrement par la Ville de Dakar, contribuera au renforcement de l’accès à l’Enseignement moyen dans le département de Dakar, plus particulièrement dans la commune de Cambérène. Ce projet d’extension, d’un délai d’exécution de neuf mois, permettra d'accroître les capacités d’accueil du collège avec la construction d’un pavillon de neuf salles de classe, d’un bloc administratif, d’un bloc sanitaire ainsi que l’édification d’un mur de clôture séparant le CEM et l’école primaire afin d'éviter les effectifs pléthoriques.”Ce projet fait partie d’un ambitieux programme de construction et de réhabilitation/rénovation des établissements scolaires du moyen secondaire du département de Dakar”, a déclaré le maire de Dakar, Barthélémy Dias.





“Accès égal à l’éducation de qualité”





M. Dias a souligné “l'importance de l'éducation dans l'édification d'une communauté prospère et éclairée”. Il compte fournir un soutien continu aux établissements scolaires de la Ville de Dakar pour le bien-être de ses habitants : "L’émergence de notre pays ne pourra se matérialiser que par la démocratisation de l’accès au savoir-faire et au savoir-être de notre jeunesse. Le développement du secteur éducatif demeure ma priorité quotidienne. Je puis vous assurer que je mettrai tous les moyens dont dispose la Ville de Dakar pour garantir un égal accès à une éducation de qualité, une école pour tous les fils et les filles des dakarois, sans considération des origines sociales de leurs parents. Par conséquent, j’invite tous les partenaires techniques et financiers à adopter le même état d’esprit pour le devenir de l’école dakaroise".





Une fois opérationnel, cet établissement contribuera à répondre à la demande croissante en infrastructures éducatives de qualité dans la région.