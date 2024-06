Camp pénal : l’impressionnante saisie des autorités pénitentiaires

Le calme après la tempête. Ce mercredi 19 juin, le camp pénal de Liberté 6 a été le théâtre d’une mutinerie entre les détenus et leurs gardiens. Cette agitation est née d’une opération de fouille dans les cellules des prisonniers de l’établissement pénitentiaire. Dans un reportage diffusé au journal de 20h de ce jeudi, la RTS a révélé la saisie opérée par les autorités à l’issue de ces fouilles. Il s’agit d’un lot important de téléphones, de chanvre indien et d’armes blanches. On peut aussi souligner la fourbe des détenus qui ont du redoubler d’imagination pour dissimuler certains objets. L’un d’eux par exemple cachait son téléphone dans le saint coran.