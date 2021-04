Campagne de commercialisation d’anacardes 2021 : La DER/FJ en Casamance pour évaluer les besoins

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du dudit programme, la Der/Fj a bénéficié d’un accord de financement de la Banque africaine de développement (Bad) pour sa réalisation. Il est décliné en deux phases dont une première de cinq ans et une seconde de deux ans.





Cette année, les acteurs de la production seront impliqués





Et pour les besoins de la commercialisation de la noix de cajou brute au cours de cette campagne dans ces régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Fatick, la DER/FJ a retenu d’impliquer, cette année, les acteurs de la production de la filière anacarde, en partenariat avec l’ONG Shelter for Life/Lift Cashew et l’Organe de régulation du système de récépissé d’entrepôt (ORSRE).





Objectif, « accompagner les producteurs à accroitre leurs revenus »





Une démarche qui vise à accompagner les producteurs à accroitre leurs revenus à travers, d’une part, une structuration de leur organisation en sociétés coopératives et, d’autre part, un appui à la commercialisons de leurs noix de cajou brute avec le Système de récépissé d’entrepôt de marchandises (Sre).

A l’issue de la rencontre qui a noté la présence du représentant du maire de Ziguinchor, du président du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, des présidents du cadre de concertation de la filière anacarde de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, du responsable du Projet Scheler for Life, du président du conseil d’administration du Système de récépissé d’entrepôt (Sre), les partenaires techniques et financiers de la Der/Fj, des femmes et jeunes entrepreneurs, entre autres, le Délégué général de la Der/Fj a fait une descente sur le terrain. Ce, pour visiter les champs d’anacarde de Mandina Mandiack et Mandina Mancagne, les chantiers de magasins de sockage et de transformation de noix de cajou de Boulome, le village de Niaguis.