Campagne de l’anacarde 2021 : Les acteurs de Sédhiou évaluent leurs besoins avec la DER/FJ

(Sédhiou, envoyés spéciaux) - La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) poursuit sa mission d’évaluation de la précédente campagne de commercialisation de la filière anacarde et de préparation pour celle de cette année 2021 dans la Casamance naturelle. Après Ziguinchor, où ils ont tenu deux jours d’échanges et de partage avec l’ensemble des acteurs potentiels de la région, Papa Amadou Sarr et son équipe ont fait cap à Bignona puis à Sédhiou, ce vendredi 30 avril 2021.

Sédhiou, première région productrice et exportatrice de noix de cajou au Sénégal







A Sédhiou, première région productrice et exportatrice de noix de cajou au Sénégal, le Délégué général de la Der/Fj, comme à Ziguinchor, a également rencontré les acteurs de la localité qui s’activent depuis des années dans la filière anacarde. Ce, pour non seulement évaluer la campagne passée mais également échanger à bâton rompu sur leurs besoins réels en termes d’accompagnement financier pour la campagne de commercialisation de 2021.





Les 30 ou 40% de l’enveloppe seront destinés à Sédhiou





En effet, au cours de cette rencontre, qui s’est tenue à Bocoum, les producteurs, les collecteurs, les transformateurs, les commerçants et les importateurs de noix de cajou, les femmes et les jeunes notamment, ont souligné avec insistance la nécessité de continuer l’accompagnement dont ils ont bénéficié lors de la campagne précédente. Et pour cette année, les acteurs de Sédhiou, à l’image de leurs camarades de Ziguinchor, ont beaucoup demandé à la Der/Fj. Il s’agit entre autres, des magasins de stockages modernes, des chambres froides, des unités de transformation modernes et équipées pour la pomme que pour la noix de cajou. Et pour les 15 milliards de francs Cfa estimés par les acteurs, le délégué général de la Der/Fj compte octroyer les 30 ou 40% de l’enveloppe à Sédhiou.





Francounda, un village à mille doléances





A l’issue de ces échanges qui ont été riches et fructueuses pour les deux parties, le Délégué général de la Der/Fj a tenu à rencontrer également des femmes et des jeunes qui s’activent dans l’agriculture et le maraîchage dans la zone. Ainsi, il s’est rendu à Francounda (Sédhiou), village situé à quelques kilomètres de la commune de Bambali. Ici, Papa Amadou Sarr et sa délégation ont été accueilli à bras ouverts par la population qui n’a jamais reçu la visite d’une institution de financement. C’est pourquoi, elle a bien profité de l’occasion pour poser ses doléances à l’autorité étatique. Lesquelles tournent autour d’infrastructures routières, de forages, de moulins, d’équipement agricole, entre autres.

Le Délégué général de la Der/Fj a terminé sa journée à Kolda. Sur place, le convoi de Papa Amadou Sarr s’est rendu directement dans la communauté rurale de Coumbacara. Ici, il a visité le magasin de stockage de la noix de cajou avant de tenir une réunion d’évaluation des besoins avec les acteurs de la filière. Une rencontre qui a pris fin après la coupure du jeûne.