Campagne Taamu-Sénégal : L'ASPT et Wave Sénégal se donnent la main au profit du tourisme interne

L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) veut ajouter une touche digitale à la campagne nationale de Taamu-Sénégal 2023. En effet, après avoir lancé la phase 2 de cette politique de promotion touristique axée sur « la stimulation de la demande interne et une exposition massive de l’offre de la destination Sénégal aux nationaux, aux résidents expatriés et à la diaspora » le 19 mars dernier, elle a décidé de nouer un partenariat avec Wave Mobile Money. Ce, pour proposer des solutions de paiement digital aux entreprises touristiques sénégalaises. Un partenariat fécond dont les Directeurs généraux de ces deux structures ont signé un contrat y afférent. La cérémonie officielle de signature s’est tenue ce mercredi 5 avril 2023, au siège de l’ASPT, à Dakar.









« Un partenariat gagnant-gagnant qui facilitera le déploiement de plusieurs solutions de paiement inclusif »





Il s’agit ici, d’un partenariat win-win (gagnant-gagnant) qui facilitera le déploiement de plusieurs solutions de paiement inclusif, visant également à renforcer la connectivité des pôles touristiques qui est essentielle à de nombreuses fonctions commerciales modernes. Selon Pape Mahawa Diouf, Directeur général de l’ASPT, la signature de ce contrat de partenariat démontre à suffisance « la transversalité du tourisme, secteur clé de la croissance économique nationale et de la production de richesses ». Et avec la société Wave, qui est dans le Mobile Money, l’ASPT compte ainsi renforcer sa stratégie marketing dans la cadre de la promotion du tourisme interne.





« Au-delà de susciter les émotions et les envies de découverte et de voyage au Sénégal, au-delà de la mise en relation entre l’offre et la demande, l’ASPT, avec son partenaire Wave, veut proposer des solutions d’achat en ligne. Ce partenariat va donc consolider la vocation d’e-commerce de la campagne Taamu-Sénégal en mettant à la disposition des entreprises touristiques des outils et même des formations si nécessaires, pour faciliter les transactions grâce à une présence en ligne. Une campagne digitale donc de Taamu-Sénégal qui va aussi s’appuyer sur ce puissant réseau de Wave pour rendre visible l’offre touristique sénégalaise auprès de sa clientèle », a expliqué Pape Mahawa Diouf.





Plusieurs ressources seront proposées pour apprendre à promouvoir les entreprises touristiques via le réseau de Wave





Pape Mahawa Diouf signale, par ailleurs, que ce partenariat entre son agence et Wave Sénégal propose plusieurs ressources à partir d’ateliers, de séminaires et de sessions de formation pour apprendre à promouvoir les entreprises touristiques à l’aide d’annonce sur les réseaux sociaux mais aussi explorer les formats publicitaires disponibles grâce au réseau clientèle de Wave et bien plus encore finaliser leur campagne digitale par des actes de vente.





Mieux, il ajoute que les entreprises du secteur touristique vont bénéficier de la large audience de Wave et vice-versa. Le partenaire Wave va élargir son réseau avec les dynamiques des acteurs du tourisme (agences de voyage, hôtels, transports, etc.) via son application. Ensemble, nous allons travailler sur la création de package de découverte Taamu-Sénégal Wave et en outre sensibiliser davantage les acteurs touristiques à la digitalisation des paiements et aux solutions de paiement proposées par Wave. « Il est prévu également dans cet accord des campagnes conjointes de promotion avec le réseau Wave et celui de l’ASPT. C’est donc un partenariat win-win (gagnant-gagnant) qui facilitera le déploiement de plusieurs solutions de paiement inclusif, visant également à renforcer la connectivité des pôles touristiques qui est essentielle à de nombreuses fonctions commerciales modernes », a conclu le Dg de l’ASPT.





« Le premier fournisseur de Mobile Money au Sénégal »