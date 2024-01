CAN 2023 : La LONASE envoie 4 chanceux en Côte d’Ivoire

Les Lions de la Teranga remettent leur titre en jeu du 13 janvier au 11 février 2024. Partenaire de la Fédération sénégalaise de football et, par ricochet, de l’équipe nationale, la LONASE compte bien jouer un rôle clé dans cette ambition. La Loterie Nationale du Sénégal a lancé le 22 décembre dernier un jeu concours pour les férus de football africain. Dix clients seront tirés au sort et bénéficieront d'un séjour tous frais payés pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.









Les premiers tirages ont été effectués les 28 décembre et 4 janvier, récompensant quatre chanceux. La cérémonie de présentation s'est déroulée ce mardi 9 janvier au siège de la société en présence des quatre gagnants : Baba Touré, Touba Gueye, Abdoulaye Ndao et Abdoulaye Thiongane. “La LONASE a réalisé mon rêve. J’ai joué pour partir à Abidjan avec l’espoir que l’équipe nationale se venge de la CAN de 1992”, a déclaré ce dernier, faisant référence à la compétition organisée par le Sénégal à cette époque.





La LONASE.bet précise que le jeu concours se poursuit jusqu'au 4 février 2024 et que les personnes désireuses de tenter leur chance peuvent se rendre sur la plateforme et débourser une somme de 1000 FCFA. “Nous avons échelonné les départs. Quatre gagnants partiront pour les phases de poule, trois pour les quarts de finale et trois pour la finale. Ainsi, il y aura en tout quatre tirages”, explique Ndambao Diallo, coordinatrice de la cellule LONASE.Bet.