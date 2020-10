Capitaine Dièye sur le silence d'Idy : "Je ne vois pas ce qui pourrait l'en sortir"

Toujours membre de la coalition qui avait porté la candidature d'Idrissa Seck à la dernière Présidentielle, le capitaine Dièye ne semble guère intrigué par le silence de celui qui est présenté, par d'aucuns, comme le chef de l'opposition.





"Je ne vois pas ce qu’Idy pourrait dire de nouveau, en ce moment. Je pense que son silence se justifie à plus d'un titre et ne saurait être synonyme de deal en lui et Macky", précise Dièye sur le plateau de Seneweb.