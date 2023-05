Caravane « Sénégal Connect » à Agnam : Farba Ngom déroule le tapis rouge au ministre Me Moussa Bocar Thiam

La caravane nationale « Sénégal Connect » du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique se poursuit dans le Fouta avec ferveur et ambiance. Après Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam a été accueilli chaleureusement ce jeudi 4 mai par les populations des communes de Nabadji, Bokidiawé, Thilogne et les Agnams. Ici également, hommes et femmes, autorités administratives et territoriales, jeunes, adultes et vieux, tous se sont mobilisés massivement durant toute la journée pour dérouler le tapis rouge à leur hôte de marque malgré les rayons ardents du soleil.









Accueil triomphal à Agnam





Absent des lieux, le député-maire de la commune des Agnams n’a pas lésiné sur les moyens pour marquer de son empreinte l’événement. En effet, Farba Ngom a réservé un accueil triomphal à l’autorité étatique en mobilisant toute sa population communale ainsi que ses services. Sur place, le ministre, comme chaque étape, a rencontré les autorités administratives et territoriales, les start-up et les jeunes de la localité pour leur expliquer les impacts positifs et négatifs du numérique, tout en mettant l’accent sur la tenue de la toute première édition de la Semaine du numérique qui se tiendra du 16 au 20 mai 2023, à Dakar, sous la présidence du Chef de l’Etat Macky Sall.





L’autorité administrative a profité de l’occasion pour déplorer et dénoncer, avec la dernière énergie, « les actes criminels » perpétrés au domicile du député Farba Ngom, lors des affrontements entre de jeunes manifestants et les forces de défense, à Ngor. « Il n’est pas question dans ce pays que l’on laisse des personnes malveillantes s’attaquer à des personnes privées dans leur intimité et dans leur domicile privé. L’Etat prendra toutes ses responsabilités pour situer les fauteurs de trouble et force restera à la loi », a tonné le ministre Me Moussa Bocar Thiam.





Il ajoute : "Nous encourageons l’honorable député Farba Ngom et nous lui témoignons tout notre soutien et toutes nos amitiés".