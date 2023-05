Caravane « Sénégal Connect » à Bambey : Serigne Mamor Mbacké Mourtada accueille le ministre à l’UCAB et magnifie l’initiative

C’est dans le département de Rufisque (Dakar) que le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique a bouclé, ce samedi 6 mai, la première partie de sa caravane nationale « Sénégal Connect ». Au cours de cette journée qui a démarré à Diourbel, Me Moussa Bocar Thiam s’est rendu à l’Université Alioune Diop de Bambey où il a rencontré le recteur Pr Mahi Diaw, le personnel enseignant et les étudiants pour leur décliner le but de sa visite qui entre dans le cadre de la Semaine du numérique que son département ministériel organise du 16 au 20 mai 2023, à Dakar, sous la présidence du Chef de l’Etat Macky Sall.