Caravane Mouvement Libérez le Sénégal de Mo Gates sillonne les hôpitaux au chevet des blessés

Mohamet Diallo Mo Gates et son Mouvement Libérez le Sénégal (MLS) ont entamé leur secours aux blessés des manifestations récentes, avec une enveloppe de 200 000 FCFA par blessé.L’opération a démarré hier avec ses proches collaborateurs chargés de faire le dispatching de la somme de près de 2 millions de francs CFA. Sur la vidéo partagée, on peut voir son exécution avec les remerciements et prières des familles soutenues par Mohamet Diallo alias Mo Gates.Un geste magnifié, car comme l’a souligné une dame qui ne le connaît qu’à travers les vidéos, Mo Gates est aux USA, pourtant au Sénégal, certains fils du pays sont aussi nantis que lui, mais n’ont pas songé à cet élan de solidarité.