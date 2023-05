Caravane nationale « Sénégal Connect : Me Moussa Bocar Thiam liste les avantages du numérique aux jeunes de Kolda

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique poursuit sa caravane nationale « Sénégal Connect » à travers le pays. Après les régions de Thiès, Fatick, Kaffrine, Kaolack, entre autres, Maître Moussa Bocar Thiam a été accueilli par les populations de Kolda, dans une ambiance pleine de sons, de lumière et de couleurs. Dans cette région du Sud, comme partout d’ailleurs, il a mis à profit sa caravane pour donner un cachet populaire à la toute première édition de la Semaine du numérique, qui se tiendra du 16 au 20 mai 2023, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose et sur l’ensemble des universités du pays.









En effet, le ministre a d’abord rencontré les autorités administratives et territoriales, les start-up et les jeunes de la ville. Au cours de cette réunion, qui s’est tenue ce lundi 1er mai, à l’hôtel de ville de Kolda, il est revenu sur les enjeux du numérique, tout en insistant, notamment sur cet important rendez-vous que son ministère va organiser à Dakar. Avant de les inviter à venir prendre part massivement à cette première édition où toutes les questions d’émergence d’une société numérique au Sénégal seront discutées.





« Le numérique a fini de révolutionner le travail »





L’autorité étatique, qui a ensuite profité de l’occasion pour s’exprimer sur la fête du travail célébrée ce 1er mai, a soutenu que le numérique a fini de révolutionner le travail. « Même dans le domaine du travail, la révolution, elle est déjà là. Beaucoup d’entre nous ont découvert durant la Covid-19 le télétravail. Une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d’agir efficacement sans pour autant avoir une présence physique au sein des entreprises. Cela aussi constitue aujourd’hui un nouveau mode de travail », a laissé entendre Me Moussa Bocar Thiam.





Mieux, il ajoute : « Je dis que l’absence physique de la personne ne le prive pas d’être efficace. C’est pour dire tout simplement qu’aujourd’hui toutes les nouvelles technologies sont à la portée de l’humain, à la portée du travailleur pour améliorer ses conditions de travail ».





Enfin, le ministre est revenu sur l’importance du numérique dans les administrations. Selon lui, la digitalisation des procédures au niveau de l’administration est aujourd’hui « un fait important qui permet aux citoyens d’être plus proche et facilite » les conditions d’obtention de documents administratifs, entre autres.





Vélingara a fait vivre le ministre au rythme d’une caravane





Après Kolda, la caravane « Sénégal Connect » a fait une petite escale à Diobé avant de se rendre à Vélingara. Ici, Me Moussa Bocar Thiam a été accueilli en grande pompe et avec ferveur par les populations, notamment les autorités administratives et territoriales et les jeunes. Ces derniers lui ont fait vivre au rythme d’une caravane pleine d’ambiance avec des klaxons de motos, sillonnant toutes les grandes artères de la commune jusqu’à la mairie où le ministre a rencontré les autorités, les start-up et les jeunes.





A l’issue de cette rencontre, la caravane a fait cap à Tambacounda, avant de boucler cette troisième journée à Kédougou.





Pour rappel, la Semaine du numérique « Sénégal Connect » est un évènement majeur couplé au Grand prix du Chef de l'État pour l'innovation numérique, à portée internationale. Elle compte, d'une part, rallier les grands experts en intelligence numérique et, d'autre part, accueillir des entrepreneurs, des décideurs, des développeurs, des investisseurs, des spécialistes des outils du numérique et technologiques afin d'échanger autour des usages, des innovations et des impacts du numérique sur la société. Et le Grand prix du Chef de l’Etat pour l’innovation, qui sera remis par le président de la République à l’occasion de cette semaine du numérique, est passé de 10 à 30 millions de francs Cfa.