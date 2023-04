Le “malaise” Sadio Mané, altercation avec Sané, avenir au Bayern : Les révélations de Mahmoud Gueye (Taggat.sn)

La première saison de Sadio Mané en Bavière est mouvementée. Après des débuts réussis, le joueur a connu une blessure - qui l'a éloigné des terrains pendant trois mois et privé de coupe du monde - et une altercation avec son coéquipier Leroy Sané qui lui a coûté une suspension d’un match et une amende record. Mané est également au centre de nombreuses rumeurs sur sa relation compliquée avec ses coéquipiers et un éventuel départ l'été prochain.













Mahmoud Gueye, rédcateur en chef du site Taggat.sn - média qui a révélé que Mané a été victime d’insultes racistes de la part de Sané «Scheisse Schwarzer (noir de merde, ndlr)- évoque cette période difficile du lion.