Casamance : La DER/FJ ouvre 11 points nano-crédits avec près de 7 500 bénéficiaires en deux mois

C’est dans la région de Kolda, précisément à Vélingara que la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a bouclé la première étape de sa tournée d’inauguration des points nano-crédit dans la région naturelle de la Casamance, à savoir : Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Ici, le ministre délégué général de la DER/FJ, accompagné de son équipe, a procédé à l’ouverture officielle de 11 points nano-crédit au profit des femmes et jeunes sénégalais qui s’activent dans des activités génératrices de revenus. Il s’agit, des points nano-crédit d’Oussouye, Goudomp, Ziguinchor, Bignona, Bounkiling, Médina Wandifa, Sédhiou, Kolda, Médina Yoro Foulah, Diaobé, et enfin, Vélingara.