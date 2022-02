Caution pour les législatives : La majorité propose un montant minimum de 15 millions et l’opposition 5 millions

Une rencontre d’échanges organisée par le ministre de l’Intérieur s’est tenue ce vendredi en présence des différents partis politiques. L’objectif de cette rencontre, pour Antoine Félix Diome, est de "recueillir les propositions" des uns et des autres sur la fixation du montant de la caution des prochaines législatives. Et les avis divergent…









La classe politique sénégalaise, au complet, s’est donnée rendez-vous ce vendredi 25 février dans un hôtel de la place. Ce, dans le cadre des avis consultatifs, en vue de la fixation du montant de la caution pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Présidée par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, cette rencontre, entre les différents acteurs politiques, s’est déroulée à huis clos pendant au moins une heure trente minutes. Au sortir de ce conclave, deux pôles se sont formés. D’un côté, les partisans d’un montant de la caution à 15 millions, (essentiellement de la majorité au pouvoir).





Et de l'autre, on penche plutôt pour une réduction considérable de ce montant en souhaitant qu’elle soit fixée à 5 millions. « Nous nous sommes dit qu’étant donné que le parrainage est déjà présent dans le code électoral, il ne faudrait pas que le montant de la caution soit à un niveau trop élevé pour les partis politiques. Actuellement, nous ne pouvons plus retirer le parrainage car, on a dépassé le délai communautaire ; donc, on doit faire avec. C’est pour cela, qu’on milite pour une caution 5 millions », explique Aldiouma Sow, membre de la commission électorale de Yewwi Askan Wi.





Comme évoqué tantôt, cette somme est largement en deçà de la volonté des représentants de la majorité qui proposent que la caution soit fixée à un montant minimum de 15 millions. Pour Marcel Diagna Ndiaye, la fixation de cette clause permettrait, en partie, que le scrutin du 31 juillet se passe dans de bonnes conditions. « En plus de ce montant, des mesures doivent être appliquées pour que les élections se passent correctement comme en 2017 », a-t-il confié.





Antoine Félix Diome a « pris bonne note »





A la fin de ces plaidoiries, le ministre de l’Intérieur a pris la parole pour donner le mot de la fin. Il a, dans un premier temps, souligné le climat « sain » dans lequel se sont déroulés les échanges tout en félicitant les partis qui y ont contribué. « C’est le lieu de dire que nous avons pris bonne note des analyses, que j’ai personnellement trouvées pertinentes, quel que soit le point de vue qui a été exprimé », affirme Antoine Félix Diome.