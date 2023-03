CCAK de Touba : Serigne Ahmadou Badawi préside l'amphi de rentrée de l'Institut de santé





Quelques jours après l'ouverture du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK/EF) de Touba, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, président de ce temple du savoir, a présidé, hier, l'amphi de rentrée de la filière des Sciences infirmières et obstétricales de l'Institut supérieur des sciences et métiers de la santé.





Ce programme est structuré autour de l'étude des soins à travers toutes les expériences de santé qui jalonnent la vie humaine. La spécialité Sciences infirmières vise la formation d'infirmières et d'infirmiers de qualité, capables de servir à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays.





La spécialité Sciences obstétricales, quant à elle, vise à former des sages-femmes compétentes capables d'intervenir efficacement auprès du couple mère-enfant.





Serigne Ahmadou Mbacké Badawi Falilou est revenu largement sur l'importance de cette filière dans cette vidéo.