Ce TikTok de Sasha Obama a fait le tour de la toile, avant d’être supprimé

Une vidéo de Sasha Obama retirée sur Tik Tok

Sasha Obama, la fille de 19 ans de Barack Obama, a fait un véritable carton sur TikTok grâce à sa dernière vidéo. Sur les images, on peut la voir en train de danser avec plusieurs de ses amis, mais la vidéo a ensuite rapidement disparu. Par volonté ou par obligation?





Dans la vidéo, vous pouvez voir Sasha Obama et certains de ses amis qu’elle a rencontrés à l’université. La bande s’amuse et danse sur “Adderall”, une chanson du rappeur américain Popp Hunna. Mais même s’il s’agit d’une vidéo innocente, les images ont été retirées immédiatement après avoir été reprises par les médias internationaux.





Comme le précisent nos confrères de Het Laatste Nieuws, il y a une raison logique qui explique pourquoi les images ont été supprimées: Sasha ne souhaite plus être sous le feu des projecteurs. Depuis que ses parents ont quitté leurs fonctions à la Maison Blanche, les enfants de Barack et Michelle aimeraient mener une vie aussi normale que possible, loin de tous les assistants personnels et des agents des services secrets.





Sasha n’a pas l’intention de suivre les traces de son père en se lançant dans une carrière politique. Elle est maintenant en deuxième année à l’université de Chicago et, selon sa mère, elle a l’œil pour le design. Les filles du couple Obama ont reçu une éducation très stricte: elles ne regardaient pas la télévision pendant la semaine, elles n’avaient le droit d’utiliser leur portable qu’une fois par semaine, elles aidaient pour les tâches ménagères... “Ce ne sont pas des princesses”, avait expliqué Michelle Obama. “Ce sont des règles normales à suivre.”





Malia Obama