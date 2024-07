Centenaire de Khadim Rassoul : L'histoire du mouridisme sera passée en revue

Le centenaire du retour de Cheikh Ahmadou Bamba à Touba, suite à son rappel à Dieu, sera célébré du 13 au 21 juillet 2024 par la communauté mouride notamment la famille de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké Khadim conformément au ndigueul de Serigne Mountakha Mbacké khalife général des mourides.





En perspective de ce grand événement religieux coïncidant avec le magal de Darou Khoudoss, les membres du comité de pilotage dont Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Cheikh Mbacké Aziz, Serigne Cheikh Thioro Mbacké de Gouy-Mbinde, Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma, Serigne Bassirou Niane [...] ont fait face à la presse ce mercredi pour décliner le programme.





La célébration du Centenaire de Khadim Rassoul a pour thème « La confrérie mouride , cent ans après le rappel a Dieu de son fondateur, réalisations, défis, perspectives ».





"Nous allons d’abord décliner les aspects liés à l’identité, aux fondements et principes avant d’aborder sous forme de panel quatre axes:





? l’éducation et l’enseignement religieux et spirituel

? Le développement socio-économique

? Le développement fulgurant de la ville de Touba

? Les défis et les perspectives.





Les conférences porteront aussi sur la vie de cheikh Mouhamadou Moustapha, le rôle de la communauté mouride dans la préservation de la paix et l’unité de la Umma, les enseignements à tirer du dernier sermon de Cheikh Ahmadou Bamba, 3 jours avant son rappel à Dieu. Aucun aspect de la vie du Cheikh ne sera ainsi laissé en rade. Les jeunes générations y trouveront une source d’inspiration.





Le comité de pilotage à travers ces thèmes ô combien importants et novateurs entend revisiter l’œuvre de cheikh Ahmadou Bamba. L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’en tirer profit. Le cheikh lui-même écrivait: "Dieu m’a donné l’ordre de proclamer que je suis un asile et un refuge, quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l’au-delà doit chercher refuge auprès de moi". Le monde traverse des périodes troubles marquées par des conflits dans plusieurs régions, une jeunesse tout aussi nombreuse que désœuvrée et désemparée, des inégalités, des injustices, la montée des extrémismes, les violences de toutes sortes, etc.".





L’enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba apparaît plus que jamais comme un antidote capable de parer à tous ces fléaux. Conscient de cela avec la légendaire mansuétude qui le caractérise, Cheikh Mouhamadou Mountakha a instruit Serigne Ahmadou Mokhtar d’organiser les festivités du Centenaire du retour à Touba de cheikh Ahmadou Bamba. La célébration va s’étendre du 13 au 21 juillet 2024 selon le calendrier ci-après :





? 13 juillet Touba à Darou Marnane

? 15 juillet Louga





? 19/29juillet Diourbel





? 21 juillet Dakar à Massalick.





Tout sera clôturé le lendemain du Magal de Darou Khoudoss par une grande cérémonie religieuse", déclare Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission communication du Magal.





Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous