CERTIFICATION ISO : Le CACO magnifie l'expertise Sénégalaise

Le Consortium Africain de Conseil et d'Organisation (CACO) ingénieurs conseils, filiale de la Caisse des Dépôts et de consignation (CDC) a lancé officiellement son laboratoire d'essais et d'analyses sur les matériaux de construction. Au cours de la rencontre, le CACO a également présenté ses nouvelles certifications, à savoir : ISO 9001, ISO 14001 (Environnement), ISO 45001 (Santé et Sécurité au travail) et ISO 27001 (Sécurité de l'information).









« Répondre à la demande de croissance d'analyses physico-chimiques des matériaux »

Il s’agit ici, d’un laboratoire qui fournit un ensemble complet de services de laboratoire géotechnique classique et une série de nouveau produit pour répondre à la demande de croissance d'analyses physico-chimiques des matériaux. « La démarche de satisfaction client nous pousse à définir une politique de qualité qui est le socle de notre organisation. Cela nous a permis aujourd'hui de mettre en place un système de management intégré. Ce système est aujourd'hui magnifié par ces certifications », a expliqué Monsieur Cheikh Omar Camara, Directeur général de CACO.





Selon lui, le laboratoire intervient dans plusieurs domaines dont les sondages et essais in SITU, les essais en laboratoire, les études géologiques et hydrogéologiques, la recherche, l'environnement, la géophysique, la formation. « Ce laboratoire va pouvoir donner des produits dans les standards à chaque instant », a d’emblée fait savoir Cheikh Omar Camara.

CACO, une filiale métiers mise en place pour accompagner la CDC dans ses projets

Pour rappel, le Consortium Africain de Conseil et d’Organisation (CACO) est né d’une rencontre entre une vision et une ambition. Il s’agit donc d’une filiale métiers dont l’objectif est d’accompagner la CDC dans ses projets, ainsi que des entreprises du secteur public et du privé qui s’activent dans les domaines de l’ingénierie au Sénégal et dans la sous-région tels que : le Mali, la Gambie, la Mauritanie, entre autres.





CACO est un bureau d’études techniques et de conseil dans les domaines de l’ingénierie qui existe depuis 2009 et devenu filiale de la CDC en 2018. En effet, c’est une structure privée et autonome et le cabinet se veut au final, partenaire avec les structures publiques et autres entreprises privées s’activant sous la bannière du Sénégal, aux plans national et sous-régional.