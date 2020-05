Ces républicains s'unissent contre Trump avec un clip qui le fait enrager

Donald Trump a un nouvel ennemi, "The Lincoln Projet". Objectif? Empêcher sa réélection à la présidentielle de novembre 2020.





PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE - Cette fois, l'attaque ne vient pas des "démocrates qui ne font rien", comme il se plaît à les appeler, mais de républicains résolus à empêcher la ré-élection de Donald Trump lors de la présidentielle du 3 novembre 2020.





Ce mardi 5 mai, le président des États-Unis a qualifié de "ratés" et de "républicains qui n'en ont que le nom" un petit groupe d'adversaires issus de son propre parti... leur offrant en même temps une notoriété nouvelle et bienvenue.





"Avec tout ce que j'ai fait pour les juges, les impôts, la réglementation, la santé, l'armée, les anciens combattants et pour protéger notre second amendement, ils devraient adorer Trump", s'est-il indigné ce mardi.

Most of the money raised by the RINO losers of the so-called “Lincoln Project”, goes into their own pockets. With what I’ve done on Judges, Taxes, Regulations, Healthcare, the Military, Vets (Choice!) & protecting our great 2A, they should love Trump. Problem is, I BEAT THEM ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2020

Ces opposants venus de l'intérieur sont les membres du Lincoln Project, à l'origine d'une vidéo accablante pour Donald Trump, très relayée ces dernières 24h.





Intitulé "Mourning in America" - "le deuil aux États-Unis", le clip a été publié le 4 mai et s'inspire du slogan et d'un clip de la campagne de Ronald Reagan pour sa réélection en 1984 "Morning in America".





Mais alors que l'original inspirait la prospérité et l'optimisme, ce nouveau clip montre des maisons délabrées, des usines vides et des files d'attente de gens masqués. Le résultat de la présidence Trump, aggravée par sa gestion de la crise du coronavirus.





"Plus de 60.0000 Américains sont décédés d'un virus mortel que Donald Trump a ignoré. Nous voyons l'économie qui tombe en ruine, plus de 26 millions d'Américains sont au chômage", affirme la voix off de cette vidéo d'une minute. "Sous la direction de Donald Trump, le pays est plus faible, plu malade et plus pauvre. Maintenant, les Américains s'interrogent: si on a quatre ans de plus comme ça, est-ce que l'Amérique existera toujours?"





La vidéo, qui cumulait en moins de 24h près de 6 millions de vues, a été relayée par de nombreuses personnalités ouvertement anti-Trump comme Alyssa Milano.

???? NEW VIDEO @realdonaldtrump’s failed presidency has left the nation weaker, sicker, and teetering on the verge of a new Great Depression.



There’s mourning in America. pic.twitter.com/QoEWJVNEXc — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 4, 2020

"The Lincoln project" contre Trump (quitte à pousser les démocrates)





Derrière ce clip, un groupe de responsables républicains et ex-républicains conservateurs, qui ont pour certains fait partie de l'entourage de George W. Bush et parmi lesquels on trouve George Conway, le mari de la conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway.





Le 17 décembre 2019, à la veille de la mise en accusation de Donald Trump dans son procès en destitution, le "Lincoln Project" voit le jour, par le biais d'une tribune dans le New York Times. Comme l'indique leur nom, les fondateurs se réclament de l'héritage d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, adulé pour avoir mis fin à l'esclavage et réunifié le pays à l'issue de la guerre de Sécession. Tout l'inverse de Donald Trump, dont l'élection a créé un fossé entre ses partisans et ses détracteurs selon les créateurs de l'organisation.





"Le président et ses acolytes ont remplacé le conservatisme par une foi vide menée par un prophète bidon. Le patriotisme et la survie de notre nation face aux crimes, à la corruption et à la nature corrosive de Donald Trump sont un objectif plus noble que nos simples opinions politiques. En tant qu'Américains, nous devons lutter contre les dommages que ses partisans et lui font à la loi, à la Constitution et à l'image américaine", écrivent les fondateurs du Lincoln Projet.





Leur objectif est très simple: "battre Trump et le Trumpisme dans les urnes", et ce, même si cela signifie donner l'avantage aux rivaux démocrates, au Congrès ou même dans le Bureau ovale. "Élire des démocrates qui respectent davantage la Constitution que des républicains est un effort louable", peut-on lire en guise de présentation sur le site. Pour cela, l'organisation est conçue sur la base de levées de fonds, réinvestis ensuite en partie dans des campagnes publicitaires comme celle qui a provoqué la colère du président. Fin mars, le groupe avait levé environ 2,5 millions de dollars.





Le coup de pouce involontaire de Trump





Cette ligne de conduite a poussé Donald Trump à affubler les membres du Lincoln Project du surnom du "RINO" pour "Republicains In Name Only", soit "des républicains qui n'en ont que le nom".





Lundi soir, au lendemain d'une interview qui s'est justement déroulée aux pieds de la statue d'Abraham Lincoln à Washington -le seul de ces prédécesseurs dont il salue régulièrement le travail- Donald Trump s'est défoulé contre le "Lincoln Project", accusé de "faire honte" à "Abe l'honnête", le surnom du président emblématique.





Ce mardi, il semblait toujours ruminer sa colère , en s'exprimant sur le sujet face à la presse avant de quitter Washington pour une visite dans l'Arizona. "Je changerais le nom pour l'appeler le ‘Projet des Losers'", a-t-il lancé. "Ce sont des losers républicains".





De leur côté, les intéressés se frottent les mains des remarques du président. "L'idée est d'avoir la plus grande audience possible, et évidemment, lorsque le Président tweete à votre sujet, votre audience augmente", a souligné ce mardi auprès de CNN Jennifer Horn, une des cofondatrices.

He can rage-tweet at us all he wants, but the more people who see this ad, the fewer votes @realDonaldTrump is going to get.



Can you pitch in right now to keep this ad on TV?



???? https://t.co/iDecvLbKyu — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 5, 2020

"Il peut s'énerver contre nous via Twitter autant qu'il le veut, mais plus souvent les gens verront ce clip, plus Donald Trump perdra des votes", a tweeté le compte de l'organisation ce mardi, en appelant à contribuer pour diffuser la vidéo "Le deuil aux États-Unis" à la télévision.