Cette mystérieuse découverte aux États-Unis intrigue et alimente les fantasmes

Les experts ne peuvent pas expliquer la présence de cet objet non identité dans les canyons de l'Utah aux États-Unis.





Alors qu'ils survolaient une zone reculée de l'Utah afin d'y recenser les populations de mouflons, des employés fédéraux ont fait une découverte singulière le 18 novembre dernier. Au beau milieu des canyons, se trouvait un obélisque métallique de plus de 3 mètres de haut, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.





Fermement ancré dans la roche, ce prisme n'a rien d'un objet naturel et a fortement intrigué ceux qui l'ont découvert. "C'est à peu près la chose la plus étrange que j'ai rencontrée là-bas au cours de toutes mes années de vol", a rapporté le pilote d'hélicoptère à la chaîne d'information KSLTV.





"Il est interdit d'installer sans autorisation des structures ou des œuvres d'art sur des terres gérées par le gouvernement fédéral, peu importe la planète d'où vous venez", a rappelé lundi l'agence dans un communiqué malicieux.





Ceux qui ont vu "2001, L'Odyssée de l'espace" ont également noté la ressemblance avec l'une des scènes du célèbre film de Stanley Kubrick sorti en 1968, ou des primates découvrent un monolithe extraterrestre noir semblable dans le désert africain.





D'autres y ont vu un symbole d'espoir face aux défis de l'année 2020, comme cet utilisateur d'Instagram suggérant qu'il pourrait s'agir d'un "bouton de réinitialisation" ou cet autre, plaisantant : "de plus près, on peut y lire: 'Vaccin contre le Covid-19 à l'intérieur'".





Les autorités se refusant à révéler la localisation du "monolithe" pour ne pas attirer des hordes de curieux, une course s'est engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se basant sur les formations géologiques alentours.





Une œuvre d'un sculpteur américain ?





Certains ont également noté une ressemblance avec les œuvres avant-gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé dans l'État voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011. "Bien qu'il ne s'agisse pas d'une œuvre de l'artiste américain décédé John McCracken, nous y voyons l'hommage d'un confrère artiste", a réagi auprès de l'AFP un porte-parole du représentant légal de John McCracken, David Zwirner.