Challenge Tik Tok : Une femme joue avec la vie de son bébé, couteau à la main

Des parents irresponsables, il en existe, hélas. Pour des vues sur les réseaux sociaux, certains sont capables de jouer non seulement avec leur vie, mais aussi avec celle des enfants.





Dans une vidéo virale qui scandalise la toile, on peut y voir une jeune dame dansant comme une hystérique. Ce qui choque les internautes, c'est le fait qu’elle porte un bébé sur le côté, armée d’un couteau, sans se soucier du danger, faisant ainsi constater que le bébé est entre de mauvaises mains.





Dans la vidéo, on aperçoit également une personne plus âgée, assise derrière et qui, comme la principale concernée, ne semblait pas mesurer le danger pour prendre la peine de rappeler à l'ordre la fautive qui était toute joyeuse en tournant la vidéo.