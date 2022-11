Chantiers Pacasen et Promovilles à Kaolack : Mariama Sarr invite l'équipe de Serigne Mboup à ne pas s'approprier les réalisations

Mariama Sarr, ancienne maire de la commune de Kaolack, a alerté ce mardi au cours d’un rassemblement de ses partisans contre les risques que fait courir la nouvelle administration municipale à l’institution avec l’arrêt unilatéral des chantiers du PACASEN.

La ministre de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion était de retour dans son fief de la capitale régionale. Maire sortante de la commune de Kaolack, Mariama Sarr n’en demeure pas moins attentive à la situation de la collectivité territoriale.

De passage dans son bastion de la capitale régionale, elle n’a pas manqué d’informer sur quelques aspects de la gestion de la nouvelle équipe municipale. C’est le cas de certains chantiers initiés durant son magistère

Elle a tenu ainsi à informer sur les réalisations laissées en héritage à la nouvelle équipe municipale concernant les travaux de Promovilles. Le maire Serigne Mboup et ses alliés continuent à exécuter les chantiers du Pacasen. « Le programme contient deux axes routiers et des ouvrages connexes, qui ont démarré avec le pavage et l'aménagement des entrées de la ville, deux aires de séchage pour les femmes transformatrices. Il s’agit de travaux qui ont été retenus et les études ont été faites; nous invitons la nouvelle équipe à ne pas s'approprier de ces projets qui ont été lancés depuis fort longtemps et on est à la phase réalisation " a-t-elle mis en garde.